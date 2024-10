Iltempo.it - J'accuse di Palamara: "Nel mirino degli spioni i magistrati non allineati. Csm pieno di cecchini"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) «Nel palazzo del potere è sempre stata diffusa l'idea che per combattere il nemico di turno bisogna colpirlo con un cecchino, che utilizzando notizie e informazioni riservate, sia in grado di determinare la caduta di personaggi scomodi. Tra questi vi rientrano anche queinone che vogliono svolgere il loro lavoro in maniera indipendente, senza farsi coinvolgere da quello che è gradito a questo o quel giornale. La storia giudiziaria e quella del Csm, d'altronde, è piena di». A dirlo Luca, ex presidente dell'Anm.Sembra che qualcuno abbia voluto riempire, a tutti i costi, i cassetti dell'Antimafia, pur non essendocene bisogno.