Italia, oggi la sfida con Israele: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torna in campo l'Italia. Gli azzurri saranno impegnati questa sera contro Israele, nella quarta giornata di Nations League. La nazionale di Spalletti, dopo il pari 2-2 rimediato con il Belgio all'Olimpico di Roma, guida il proprio girone con 7 punti conquistati, seguita da Francia (6), Belgio (4) e Israele, fermo in ultima posizione

Italia-Israele - Spalletti scende in campo : «La guerra deve finire - convinciamo gli israeliani» - Lunedì 14 ottobre alle 20. Lungo tutto il perimetro sono state installate delle barriere alte oltre i due metri. «Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire». «Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più», ha detto l’allenatore, convinto della capacità ... (Open.online)

Udine blindata per il match Italia – Israele e la manifestazione pro Pal - Questa sera, al Bluenergy Stadium, per i friulani ancora “Stadio Friuli di Udine”, si terrà la partita di Nations League tra Italia e Israele, un match che oltre alla sua rilevanza sportiva assume una dimensione particolare data la delicata situazione geopolitica attuale. . L’incontro sportivo, già atteso con trepidazione dagli appassionati di calcio, perché vedere gli […] The post Udine ... (Lidentita.it)