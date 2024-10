Invece che a scuola erano in giro al centro commerciale, 'ramanzina' dei Carabinieri. Una denuncia per spaccio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Occhi vigili dei Carabinieri di Cesena che hanno 'pizzicato' tre ragazzi che erano in giro al centro commerciale Invece che a scuola, si sono presi una 'ramanzina' dai militari dell'Arma e sono stati riaffidati ai genitori. Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei Cesenatoday.it - Invece che a scuola erano in giro al centro commerciale, 'ramanzina' dei Carabinieri. Una denuncia per spaccio Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Occhi vigili deidi Cesena che hanno 'pizzicato' tre ragazzi cheinalche a, si sono presi una '' dai militari dell'Arma e sono stati riaffidati ai genitori. Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jesi - 11 anni sale sullo scuolabus - invece di entrare in classe va dai carabinieri : «Aiuto - mio zio ci picchia» - JESI Stanco di essere educato a schiaffoni e redarguito a calci, un ragazzino marocchino di 11 anni decide di chiedere aiuto ai carabinieri, visto che la mamma non farebbe nulla per interrompere... (Corriereadriatico.it)

Jesi - 11 anni sale sullo scuolabus - invece di entrare in classe va dai carabinieri : «Aiuto - mio zio ci picchia» - JESI Stanco di essere educato a schiaffoni e redarguito a calci, un ragazzino marocchino di 11 anni decide di chiedere aiuto ai carabinieri, visto che la mamma non farebbe nulla per interrompere... (Corriereadriatico.it)