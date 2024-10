Inter-Juventus, a rischio anche un altro bianconero: la situazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Inter-Juventus sarà la nona giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Dopo Teun Koopmeiners, anche un altro bianconero rischia di saltare l’incontro. LA NOTIZIA – L’Inter si prepara per la gara della prossima giornata di Serie A contro la Roma, cui seguirà il derby d’Italia contro la Juventus. Per l’occasione, dopo l’emersione del rischio che Teun Koopmeiners sia assente a causa di un problema alla costola, vi è da aggiungere anche la possibilità che un altro bianconero non sia dell’incontro per un problema fisico sopraggiunto durante gli allenamenti con la sua Nazionale. Il riferimento è a Weston McKennie, il quale ha lasciato il ritiro per un fastidio alla spalla. McKennie assente in Inter-Juventus? Gli altri dubbi LO SCENARIO – Per la sfida contro l’Inter, la Juventus rischia di non poter contare su Koopmeiners. Inter-news.it - Inter-Juventus, a rischio anche un altro bianconero: la situazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)sarà la nona giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Dopo Teun Koopmeiners,unrischia di saltare l’incontro. LA NOTIZIA – L’si prepara per la gara della prossima giornata di Serie A contro la Roma, cui seguirà il derby d’Italia contro la. Per l’occasione, dopo l’emersione delche Teun Koopmeiners sia assente a causa di un problema alla costola, vi è da aggiungerela possibilità che unnon sia dell’incontro per un problema fisico sopraggiunto durante gli allenamenti con la sua Nazionale. Il riferimento è a Weston McKennie, il quale ha lasciato il ritiro per un fastidio alla spalla. McKennie assente in? Gli altri dubbi LO SCENARIO – Per la sfida contro l’, larischia di non poter contare su Koopmeiners.

