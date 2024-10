Indagini Boccia-Sangiuliano, carabinieri si presentano al ministero della Cultura: cosa hanno chiesto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due carabinieri del Nucleo investigativo di Roma si sono presentati al ministero della Cultura e sono stati ricevuti dal ministro Giuli. I militari avrebbero chiesto informazioni e documenti sul caso che riguarda l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Fanpage.it - Indagini Boccia-Sangiuliano, carabinieri si presentano al ministero della Cultura: cosa hanno chiesto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Duedel Nucleo investigativo di Roma si sono presentati ale sono stati ricevuti dal ministro Giuli. I militari avrebberoinformazioni e documenti sul caso che riguarda l'ex ministro Gennaroe Maria Rosaria

