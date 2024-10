Inchiesta Bari: Intesa Sp, noi parte lesa, massima collaborazione con autorità (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (LaPresse) – Intesa Sanpaolo “ha potuto procedere con la notifica presso l’autorità per la Privacy e la denuncia presso la Procura di Bari come parte lesa nei tempi resi possibili da un processo esteso e accurato, volto alla ricostruzione di quanto avvenuto. Una volta che la struttura di controlli interni ha evidenziato le anomalie, hanno subìto preso avvio la procedura disciplinare e l’analisi dei fatti che hanno richiesto una complessa ed estesa ricostruzione di quanto avvenuto. Nel mentre la Banca ha sospeso cautelativamente il dipendente e ha proceduto ad avviare l’interlocuzione con l’autorità per la Privacy, integrando successivamente l’iniziale notifica con gli sviluppi della vicenda. Lapresse.it - Inchiesta Bari: Intesa Sp, noi parte lesa, massima collaborazione con autorità Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (LaPresse) –Sanpaolo “ha potuto procedere con la notifica presso l’per la Privacy e la denuncia presso la Procura dicomenei tempi resi possibili da un processo esteso e accurato, volto alla ricostruzione di quanto avvenuto. Una volta che la struttura di controlli interni ha evidenziato le anomalie, hanno subìto preso avvio la procedura disciplinare e l’analisi dei fatti che hanno richiesto una complessa ed estesa ricostruzione di quanto avvenuto. Nel mentre la Banca ha sospeso cautelativamente il dipendente e ha proceduto ad avviare l’interlocuzione con l’per la Privacy, integrando successivamente l’iniziale notifica con gli sviluppi della vicenda.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta Bari : Intesa Sp - nessuna comunicazione da autorità giudiziaria - E’ quanto si legge in una nota. (LaPresse) – Un portavoce di Intesa Sanpaolo rispetto a notizie di stampa precisa che la Banca non ha ricevuto alcuna comunicazione dall’autorità giudiziaria e sottolinea che la Banca ha potuto procedere con la notifica presso l’Autorità per la Privacy e la denuncia presso la Procura di Bari come parte lesa nei tempi resi possibili da un processo esteso e accurato, ... (Lapresse.it)

Inchiesta Bari - Intesa Sanpaolo indagata - La procura della Repubblica di Bari, oltre ad aver iscritto sul registro degli indagati Vincenzo Coviello, ex dipendente dell’istituto bancario Intesa Sanpaolo sospettato di aver effettuato una serie di accessi abusivi al sistema informatico interno per spiare alcuni correntisti, tra cui politici e vip, ha aperto un fascicolo anche nei confronti della banca perché, secondo gli inquirenti della ... (Lapresse.it)

Conti spiati - Intesa indagata per la legge 231 dai pm di Bari. Perizia sui dispositivi di Coviello - . Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa. La Banca, per gli inquirenti, avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’impegno di tutte le 100. Gli inquirenti però ipotizzano che i reati contestati – accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (tra gli ... (Ilfattoquotidiano.it)