Il fronte caldo di Massarosa. La truffa subita e lo scontro politico: "Dimettetevi". "No, siamo vittime" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Le vere vittime di questa vicenda sono i cittadini. E a loro la giunta Barsotti (nella foto), invece di andare a cercare colpe nelle amministrazioni precedenti, dovrebbe chiedere scusa". Lo sostengono, nel chiedere le dimissioni degli assessori Natali e Del Soldato, i consiglieri comunali della Lega massarosese Nicola Morelli e Pietro Cima. La vicenda è quella – per certi versi paradossale – della truffa subita dall’amministrazione comunale riguardo alla ristrutturazione della scuola di Quiesa. Il Comune ha liquidato una somma di 120 mila euro su un conto corrente che non appartiene però alla ditta che ha effettuato i lavori. Soldi svaniti nel nulla e sui quali sta indagando la Procura. L’iban del conto corrente era stato mandato tramite la mail abitualmente utilizzata dalla ditta nel suo interfacciarsi con il Comune. Lanazione.it - Il fronte caldo di Massarosa. La truffa subita e lo scontro politico: "Dimettetevi". "No, siamo vittime" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Le veredi questa vicenda sono i cittadini. E a loro la giunta Barsotti (nella foto), invece di andare a cercare colpe nelle amministrazioni precedenti, dovrebbe chiedere scusa". Lo sostengono, nel chiedere le dimissioni degli assessori Natali e Del Soldato, i consiglieri comunali della Lega massarosese Nicola Morelli e Pietro Cima. La vicenda è quella – per certi versi paradossale – delladall’amministrazione comunale riguardo alla ristrutturazione della scuola di Quiesa. Il Comune ha liquidato una somma di 120 mila euro su un conto corrente che non appartiene però alla ditta che ha effettuato i lavori. Soldi svaniti nel nulla e sui quali sta indagando la Procura. L’iban del conto corrente era stato mandato tramite la mail abitualmente utilizzata dalla ditta nel suo interfacciarsi con il Comune.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Come posso difendermi da accuse di stalking? - Cosa bisogna dimostrare per smontare l’accusa di atti persecutori e chiedere l’archiviazione al pubblico ministero oppure l’assoluzione al giudice? (laleggepertutti.it)

L'appello. Cold case: l'Interpol chiede aiuto per identificare 46 donne uccise - Da Lione, l'ufficio di polizia internazionale lancia in Europa l'iniziativa "Identify Me", coinvolgendo i cittadini per provare a risolvere decine di "casi freddi" di vittime ancora non riconosciute ... (avvenire.it)

Domenica In: Venier fa una gaffe (clamorosa) con Ezio Greggio, poi si arrabbia con Mariotto: "Dai, ti prego..." - Nella puntata del 6 ottobre la conduttrice è vittima di uno sbaglio degli autori (così dice lei), ma prima parla in favore dell'opinionista con Erra e Parietti ... (libero.it)