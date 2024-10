.com - I Sigur Rós live nel 2025 a Milano e Roma con l’orchestra

(Di lunedì 14 ottobre 2024) IRós annunciano quattro nuovi appuntamenti in Italia nel, la band islandese sarà accompagnata dalRós annunciano quattro nuovi appuntamenti in Italia nel. La band islandese approderà nel nostro paese il 9 e 10 settembreal Teatro Arcimboldi dicon Orchestra Sinfonica die il 12 e 13 settembreall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia per ilSummer Fest con Piemme Project Ensemble. Un evento composto da quattro date, dove la loro musica incontrerà un’orchestra di 41 elementi, promettendo un’esperienza solenne e trascendentale, in cui eseguiranno i brani dell’ultimo disco ÁTTA e la rivisitazione dei loro classici. La vendita dei biglietti sarà attiva dalle ore 10.00 di venerdì 18 ottobre.