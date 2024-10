"Ho un tumore, ma continuo a combattere" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Sento il bisogno di aprire il mio cuore e condividere una notizia che ho ricevuto da poco: tumore al seno". Comincia così il doloroso post su Facebook di Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, dal nigeriano Innocent Oseghale, nel gennaio del 2018. "Avrei dovuto aspettarmelo dato il trauma che ho subito con la perdita di mia figlia – continua la donna –. Mi rendo conto che questo è nulla in confronto a quello che sto già portando nel cuore da anni. La voglia di raggiungerla c’è, e mi chiedo se dovrei semplicemente arrendermi e lasciarmi andare a tutto. Ma poi dal cuore arriva una voce: Pamela non vuole questo da me, ho ancora qualcosa di importante da portare a termine, qualcosa di diverso da fare in questo mondo. Sicuramente io continuo a cercare giustizia, ad aiutare gli altri e a combattere contro ogni forma di violenza". Ilrestodelcarlino.it - "Ho un tumore, ma continuo a combattere" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Sento il bisogno di aprire il mio cuore e condividere una notizia che ho ricevuto da poco:al seno". Comincia così il doloroso post su Facebook di Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, dal nigeriano Innocent Oseghale, nel gennaio del 2018. "Avrei dovuto aspettarmelo dato il trauma che ho subito con la perdita di mia figlia – continua la donna –. Mi rendo conto che questo è nulla in confronto a quello che sto già portando nel cuore da anni. La voglia di raggiungerla c’è, e mi chiedo se dovrei semplicemente arrendermi e lasciarmi andare a tutto. Ma poi dal cuore arriva una voce: Pamela non vuole questo da me, ho ancora qualcosa di importante da portare a termine, qualcosa di diverso da fare in questo mondo. Sicuramente ioa cercare giustizia, ad aiutare gli altri e acontro ogni forma di violenza".

La mamma di Pamela : "Ho un tumore - ma continuo a lottare per la giustizia" - La voglia di raggiungerLa c'è, e mi chiedo se dovrei semplicemente arrendermi e lasciarmi andare a tutto. Prosegue Alessandra Verni: "Spesso penso che dall"Alto mi stanno forgiando di una grande armatura di forza interiore per poter affrontare tutte queste prove! Grazie per starmi vicina. Macerata, 13 ottobre 2024 – "Oggi sento il bisogno di aprire il mio cuore e condividere una notizia che ho

