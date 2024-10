Happy Halloween: al Mercato San Lorenzo laboratorio di inglese a tema per i più piccoli (Di lunedì 14 ottobre 2024) laboratorio di inglese a tema Halloween il 30 ottobre, alle 18.30, al Mercato San Lorenzo. Docenti madrelingua e bilingue dell'Ora Club original real academy intratterranno bambini, tra i 6 e i 13 anni, in cerca di avventure spaventose.Un'ora di divertimento e apprendimento con giochi Palermotoday.it - Happy Halloween: al Mercato San Lorenzo laboratorio di inglese a tema per i più piccoli Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)diil 30 ottobre, alle 18.30, alSan. Docenti madrelingua e bilingue dell'Ora Club original real academy intratterranno bambini, tra i 6 e i 13 anni, in cerca di avventure spaventose.Un'ora di divertimento e apprendimento con giochi

