Grande Fratello, confidenze e confessioni tra Helena e Lorenzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Grande Fratello, tra confidenze e confessioni: Helena e Lorenzo. I due gieffini riprovano ad incollare i pezzi del loro rapporto Grande Fratello, Helena e Lorenzo da quando si sono conosciuti sono apparsi super calorosi e tanto affiatati. Il loro legame però si è interrotto nel momento in cui Lorenzo si è avvicinato sempre di più alla ballerina Shaila Gatta. Dopo il bacio tra Helena e Lorenzo, le cose hanno iniziato ad inclinarsi fino alla rottura. Lunedì scorso in puntata Helena Prestes ha affrontato un duro confronto in diretta con Lorenzo Spolverato che li ha allontanati definitivamente. La modella aveva espressamente chiesto al coinquilino di voler continuare a viversi la propria esperienza da single, ma di provare al tempo stesso un interesse verso di lui. 361magazine.com - Grande Fratello, confidenze e confessioni tra Helena e Lorenzo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024), tra. I due gieffini riprovano ad incollare i pezzi del loro rapportoda quando si sono conosciuti sono apparsi super calorosi e tanto affiatati. Il loro legame però si è interrotto nel momento in cuisi è avvicinato sempre di più alla ballerina Shaila Gatta. Dopo il bacio tra, le cose hanno iniziato ad inclinarsi fino alla rottura. Lunedì scorso in puntataPrestes ha affrontato un duro confronto in diretta conSpolverato che li ha allontanati definitivamente. La modella aveva espressamente chiesto al coinquilino di voler continuare a viversi la propria esperienza da single, ma di provare al tempo stesso un interesse verso di lui.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondaggio televoto Grande Fratello - percentuali oggi - il "nuovo eliminato è un nip" - ma Helena... - Accanto a lui in studio ci saranno come sempre le due opinio . Alfonso Signorini chiuderà le votazioni in diretta e annuncerà il verdetto. Il Grande Fratello torna lunedì 14 ottobre 2024 e i sondaggi sul televoto mostrano delle percentuali decisamente nette: non ci sarebbero dubbi sul nuovo eliminato. (Ilgiornaleditalia.it)

Grande fratello 25 - Enzo Paolo Turchi furioso con Helena Prestes e la zittisce : spiazza il motivo - Enzo Paolo Turchi torna al centro del gossip per una sfuriata registrata al Grande Fratello 25 nei confronti della sua coinquilina Helena Prestes. Grande fratello, Enzo Paolo Turchi perde le staffe alle prove di danza Enzo Paolo Turchi torna al centro delle cronache rosa di Grande fratello, con una sfuriata che lo vede protagonista in gioco contro Helena Prestes, e il tutto accade mentre i ... (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - arriva il faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes : “Mi piace tutto di te!” - Oltre al bacio inaspettato fra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti e a Shaila Gatta che si è nuovamente avvicinata a Javier Martinez, ieri sera è andato in scena anche il confronto fra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. La tua determinazione, io ho stima nei tuoi confronti. Quindi sono arrivata poi incazzata e ho detto basta. (Isaechia.it)