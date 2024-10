GF, Enzo Paolo Turchi spiazza Carmen Russo: “Ho un problema che non ti ho mai detto”, il confronto sulla crisi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Grande Fratello, Carmen Russo ha scoperto in diretta che Enzo Paolo Turchi ha parlato della loro crisi. Poi, il coreografo l'ha spiazzata con una rivelazione. Fanpage.it - GF, Enzo Paolo Turchi spiazza Carmen Russo: “Ho un problema che non ti ho mai detto”, il confronto sulla crisi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Grande Fratello,ha scoperto in diretta cheha parlato della loro. Poi, il coreografo l'hata con una rivelazione.

GF - "Avevo 11 anni - mi è successa una cosa grave che non auguro a nessuno". Il segreto di Enzo Paolo - Al Grande Fratello il tono si fa più serio parlando di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. La coppia, insieme da più di 4 decenni, sembra affrontare una turbolenza. O meglio, è Enzo Paolo ad aver perso "la bussola". Durante la puntata di oggi, lunedì 14 ottobre, il coreografo ha avuto la... (Today.it)

Grande Fratello - Carmen ed Enzo Paolo smentiscono la crisi : “Per me è la mia vita” - L’accoglienza del coreografo nei confronti della showgirl, però, è stata piuttosto fredda e, chiamato da solo in Confessionale, ha svelato di avere avuto, di recente, dei dubbi sulla loro relazione, affermando di aver sentito la moglie un po’ strana, fredda nei suoi confronti, forse stufa del suo modo d’agire e desiderosa di un uomo diverso, più potente. (Dilei.it)

Grande Fratello - tutta la verità tra Enzo Paolo e Carmen : la spiazzante rivelazione - Il noto coreografo però ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte di sua moglie, Carmen Russo. Enzo Paolo dopo aver ascoltato le parole di sua moglie replica: “L’ultimo pensiero che quello che non può funzionare tra di noi, forse si me lo creo. Leggi anche Grande Fratello, chiarezza tra Helena e Lorenzo: intervengono le due opinioniste La confessione del coreografo in diretta Carmen dopo ... (361magazine.com)