Forza Italia, Iachetta al Congresso Nazionale degli Enti Locali: "Urgente la riforma delle Province"

Tempo di lettura: 3 minutiAnna Iachetta, Consigliere provinciale di Forza Italia e Coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, è intervenuta al Congresso Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, che si è svolto a Perugia. L'evento, alla presenza del segretario Nazionale e vice premier Antonio Tajani, ha visto la partecipazione di oltre 700 amministratori Locali provenienti da tutta Italia, insieme ai vertici del partito e delle istituzioni regionali e nazionali. "Gli Enti Locali rappresentano il primo punto di contatto tra lo Stato e i cittadini, ed è attraverso di essi che possiamo dare risposte concrete alle esigenze delle comunità – ha detto Iachetta durante il suo intervento. I territori sono il primo anello della nostra democrazia, e il rapporto diretto con i cittadini ci permette di intercettare i bisogni reali e di trasformarli in azioni concrete.

