Ilgiorno.it - Fiume tra le case a Lodi: enorme falla nel sistema idrico in via Borgo Adda

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Sono le 4.30 circa. La strada allagata, che è diventata un vero e proprio lago, si trova in città Bassa ed è via. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco del comando provinciale di, arrivati con una autopompa serbatoio, sembra si sia trattato di una perdita idrica nella pubblica via. Per cercare la, insieme ai pompieri, sono presto arrivati i tecnici di Società acquagiana, preposti al servizio. È arrivata anche la polizia locale, necessaria per gestire la viabilità. Alle 8.10 del 14 ottobre l’intervento era ancora in corso, con qualche disagio da parte dei residenti, che si sono trovati a fronteggiare la molta acqua arrivata lungo la strada. Paola Arensi