Festival internazionale di musica sacra, tanti appuntamenti per la 33a edizione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con un cartellone che spazia dal canto Gregoriano e dal Medioevo di Hildegard von Bingen, dal Rinascimento corale e dal Barocco orchestrale fino alle composizioni dei nostri giorni, e con 11 concerti a Pordenone, 6 eventi musicali a Udine, Codroipo, San Vito al Tagliamento, Sacile e Maniago, 3 Udinetoday.it - Festival internazionale di musica sacra, tanti appuntamenti per la 33a edizione Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con un cartellone che spazia dal canto Gregoriano e dal Medioevo di Hildegard von Bingen, dal Rinascimento corale e dal Barocco orchestrale fino alle composizioni dei nostri giorni, e con 11 concerti a Pordenone, 6 eventili a Udine, Codroipo, San Vito al Tagliamento, Sacile e Maniago, 3

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Utopian Hours - al via il festival internazionale che porta al grande pubblico il meglio dell’innovazione urbana e del city making - Sta per partire a Torino l’ottava edizione della manifestazione con tantissimi contenuti divisi nelle due location, La Centrale Lavazza e Dorado. (Wired.it)

Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc : tripletta di Premi per il Cortometraggio "Tutto ancora da scrivere" del Liceo "Alfano I" - Il cortometraggio "Tutto ancora da scrivere", realizzato dagli studenti del Liceo Statale "Alfano I" di Salerno, si è aggiudicato ben tre riconoscimenti alla prestigiosa edizione 2024 del Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc di Naso (ME). Il lavoro degli alunni delle classi IVB e IVD... (Salernotoday.it)

Teatro - mercatino internazionale - cena della vittoria e musica con lo Youth festival : gli eventi - it. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie. Ecco gli eventi di oggi, sabato 12 ottobre, nell'Aretino. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. . . . Gli eventi di oggi Arezzo - Alle. (Arezzonotizie.it)