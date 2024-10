Estonia-Svezia: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla Le Coq Arena andrà in scena la sfida tra Estonia-Svezia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Alla Le Coq Arena di Tallinn si giocherà la sfida di Nations League tra Estonia-Svezia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Estonia (4-5-1):Hein, Peetson, Mets, Tamm, Calcionews24.com - Estonia-Svezia: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alla Le Coq Arena andrà in scena la sfida tra: le ultimissime diconvedere il match in tv Alla Le Coq Arena di Tallinn si giocherà la sfida di Nations League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le(4-5-1):Hein, Peetson, Mets, Tamm,

Estonia vs Svezia – pronostico - notizie sulle squadre e formazioni - Avendo perso solo una delle ultime sette partite casalinghe di Nations League, l’Estonia cercherà di sfruttare appieno il vantaggio casalingo per porre fine a una serie di cinque sconfitte consecutive nei testa a testa con la Svezia. Ha segnato 10 gol e ne ha subiti due. La squadra di Jon Dahl Tomasson ha iniziato la sua campagna con una vittoria per 3-1 in trasferta contro l’Azerbaigian, prima ... (Sport.periodicodaily.com)

Estonia-Svezia (Uefa Nations League C - 14-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - La squadra di Henn arriva alla sfida dopo aver regolato l’Azerbaigian venerdì scorso, portandosi in vantaggio su questi ultimi nella corsa alla salvezza. Anche […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il pareggio di Bratislava rimanda ogni possibile verdetto al 16 novembre, ma la Svezia attuale capolista del gruppo C1 di Nations League per differenza reti affronta quest’oggi la vicina ... (Infobetting.com)

