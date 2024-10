Ester Raimondi muore a 15 anni, 36 ore dopo i primi sintomi. Era stata dimessa con la diagnosi di influenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mozzanica (Bergamo), 14 ottobre 2024 – "Dolore e sgomento hanno investito la nostra comunità oggi (ieri, domenica 13 ottobre, ndr), con la notizia dell'improvvisa morte di Ester. L'Amministrazione Comunale si stringe, insieme alla comunità di Mozzanica, attorno ai genitori, al fratello e agli amici. Le bandiere del Municipio vengono legate con il drappo nero in segno di profondo cordoglio per il lutto che ha colpito ognuno di noi”. Così, sui social, il Comune di Mozzanica nella Bergamasca, che piange Ester Raimondi, studentessa modello morta ad appena 15 anni (e nessun problema di salute) in 36 ore dalla comparsa dei primi sintomi, dopo essere stata visitata e dimessa al pronto soccorso di Treviglio con una diagnosi di virus influenzale. La ricostruzione La ricostruzione della tragedia è fatta dall’Eco di Bergamo. Ilgiorno.it - Ester Raimondi muore a 15 anni, 36 ore dopo i primi sintomi. Era stata dimessa con la diagnosi di influenza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mozzanica (Bergamo), 14 ottobre 2024 – "Dolore e sgomento hanno investito la nostra comunità oggi (ieri, domenica 13 ottobre, ndr), con la notizia dell'improvvisa morte di. L'Amministrazione Comunale si stringe, insieme alla comunità di Mozzanica, attorno ai genitori, al fratello e agli amici. Le bandiere del Municipio vengono legate con il drappo nero in segno di profondo cordoglio per il lutto che ha colpito ognuno di noi”. Così, sui social, il Comune di Mozzanica nella Bergamasca, che piange, studentessa modello morta ad appena 15(e nessun problema di salute) in 36 ore dalla comparsa deiesserevisitata eal pronto soccorso di Treviglio con unadi virusle. La ricostruzione La ricostruzione della tragedia è fatta dall’Eco di Bergamo.

7 Ottobre - Giorgia Meloni in sinagoga a Roma : la premier alle celebrazioni della comunità ebraica - Giorgia Meloni in sinagoga a Roma. Dopo aver assistito alla cerimonia, la premier ha poi lasciato la sinagoga senza fermarsi a parlare con i cronisti. . La presidente del Consiglio ha partecipato al Tempio Maggiore – nel quartiere ebraico di Roma – alla commemorazione per il primo anno dall’attacco del 7 ottobre. (Lapresse.it)

7 ottobre - Papa : “Vergognosa incapacità della comunità internazionale” - Il sangue scorre, come le lacrime; la rabbia aumenta, insieme alla voglia di vendetta, mentre pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole: dialogo, pace. Così il Papa, nella ricorrenza del 7 ottobre, in una lettera ai cattolici del Medio Oriente. “Un anno fa è divampata la miccia dell’odio; non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nella vergognosa ... (Lapresse.it)

7 ottobre : Papa - vergognosa incapacità della comunità internazionale - (LaPresse) – “Un anno fa è divampata la miccia dell’odio; non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nella vergognosa incapacità della comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra. Il sangue scorre, come le lacrime; la rabbia aumenta, insieme alla voglia di vendetta, mentre pare che a pochi interessi ciò che ... (Lapresse.it)