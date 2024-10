Emiliano: “Enel e imprese della chimica non possono lasciare un vuoto” (Di lunedì 14 ottobre 2024) BRINDISI – “Enel non può lasciare un vuoto”. Il messaggio arriva dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il governatore stamattina (lunedì 14 ottobre) ha visitato lo Snim, allestito presso il porticciolo di Brindisi, toccando anche il tema riguardante la decarbonizzazione e il Brindisireport.it - Emiliano: “Enel e imprese della chimica non possono lasciare un vuoto” Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) BRINDISI – “non puòun”. Il messaggio arriva dal presidenteRegione Puglia, Michele. Il governatore stamattina (lunedì 14 ottobre) ha visitato lo Snim, allestito presso il porticciolo di Brindisi, toccando anche il tema riguardante la decarbonizzazione e il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco come cambia l’areale Padano della Mab Unesco col cambiamento climatico - Ecco come cambia l’areale Padano della Mab Unesco col cambiamento climatico Come potranno cambiare la Pianura Padana, gli Appennini e le Alpi alla luce ... (redacon.it)

Emiliano: “Enel e imprese della chimica non possono lasciare un vuoto” - Il governatore allo Snim: “Dismettendo Cerano, Enel deve aiutare a mantenere i livelli occupazionali”. Sui fondi strutturali: “Sono un nostro diritto” ... (brindisireport.it)

Foglie secche in giardino, raccogliere o lasciare? La scelta giusta che preserva il prato - Meglio lasciare sul terreno o raccogliere le foglie secche cadute in giardino? Qual è la scelta migliore per conservare il prato. (abruzzo.cityrumors.it)