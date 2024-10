Dilei.it - Diana Del Bufalo incanta, mai così magica. Tra sogni e desideri

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Dela teatro interpretando le più belle colonne sonore della Disney, quello che fanno sognare indipendentemente dall’età.Del, da Traa La Volta Buona Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona lunedì 14 ottobre,Delracconta del suo spettacolo Tra. Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita; due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Una trasposizione cinematografica in chiave musicale in un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario.