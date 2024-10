Cristiano Iovino insieme al “nemico giurato” di Fedez: ecco gli ultimi sviluppi sulla vicenda (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesima stoccata di Cristiano Iovino a Fedez: cosa è successo? Il noto personal trainer romano sarebbe stato al concerto dell’ormai nemico giurato del rapper di Rozzano! Cristiano Iovino nell’ultimo anno è stato spesso nominato all’interno della cronaca rosa; prima come presunto amante di Ilary Blasi e poi come personaggio preso di mira da Fedez e dai suoi amici. Come sappiamo, la Procura di Milano sta indagando su quanto accaduto nella notte fra il 21 e il 22 aprile scorso. In quell’occasione, il personal trainer sarebbe stato raggiunto dal rapper e dai suoi bodyguards sotto casa dopo una lite al The Club di Milano. Cristiano sarebbe stato accerchiato da diverse persone e picchiato, tanto da aver chiesto l’arrivo di un’ambulanza. I testimoni avrebbero individuato Fedez e i suoi amici fra i picchiatori che hanno attaccato brutalmente Iovino. Donnapop.it - Cristiano Iovino insieme al “nemico giurato” di Fedez: ecco gli ultimi sviluppi sulla vicenda Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesima stoccata di: cosa è successo? Il noto personal trainer romano sarebbe stato al concerto dell’ormaidel rapper di Rozzano!nell’ultimo anno è stato spesso nominato all’interno della cronaca rosa; prima come presunto amante di Ilary Blasi e poi come personaggio preso di mira dae dai suoi amici. Come sappiamo, la Procura di Milano sta indagando su quanto accaduto nella notte fra il 21 e il 22 aprile scorso. In quell’occasione, il personal trainer sarebbe stato raggiunto dal rapper e dai suoi bodyguards sotto casa dopo una lite al The Club di Milano.sarebbe stato accerchiato da diverse persone e picchiato, tanto da aver chiesto l’arrivo di un’ambulanza. I testimoni avrebbero individuatoe i suoi amici fra i picchiatori che hanno attaccato brutalmente

