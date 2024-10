Con un minuto di silenzio inizia l’assemblea UIL SCUOLA RUA area flegrea (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stamattina presso l’IC 4 Pergolesi si é tenuta l’assemblea della UIL SCUOLA RUA. Prima dell’inizio sono intervenuti il Sindaco di Quarto Antonio Sabino e l’assessore all’Istruzione del Comune di Pozzuoli Vittorio Festa. l’assemblea ha dedicato un minuto di silenzio al piccolo Gabriele, deceduto lo scorso venerdì in una SCUOLA di Quarto (CLICCA QUI PER ASCOLTARE Con un minuto di silenzio inizia l’assemblea UIL SCUOLA RUA area flegrea Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stamattina presso l’IC 4 Pergolesi si é tenutadella UILRUA. Prima dell’inizio sono intervenuti il Sindaco di Quarto Antonio Sabino e l’assessore all’Istruzione del Comune di Pozzuoli Vittorio Festa.ha dedicato undial piccolo Gabriele, deceduto lo scorso venerdì in unadi Quarto (CLICCA QUI PER ASCOLTARE Con undiUILRUAIl Blog di Giò.

Oggi resta ancora da recuperare il 2013. Anni fa la […] Ma il Decreto Monti aveva bloccato le progressioni economiche nell'ambito dell'operazione nota a tutti come spending review. Nel tempo, grazie alla contrattazione, sono state recuperate le annualità 2012 e 2014.