Circello Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno | ecco i nomi dei finalisti

Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno di Circello : la presidente della giuria Elisa Donzelli ufficializza i nomi dei tre finalisti - Il Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno, nato per valorizzare e promuovere le voci poetiche del Sud Italia, è organizzato dall’Amministrazione comunale di Circello, guidata dal sindaco Gianclaudio Golia, in collaborazione con l’associazione culturale Poiein, impegnata da anni nella diffusione della cultura poetica. (Anteprima24.it)

