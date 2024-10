Ciclismo condannato a 4 anni il camionista tedesco che uccise Rebellin

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È statoa quattroWolfgang Rieke, ilche nel novembre 2022 investì el’ex campione diDavidea Montebello Vicentino. In seguito all’incidente, Rieke scappò in Germania con il suo camion, salvo essere individuato e arrestato dalla Polizia di Vicenza. Oggi è arrivata proprio nel capoluogo berico la sentenza di primo grado, dopo che in precedenza era stata respinta per due volte la richiesta di patteggiamento a 3e 11 mesi (la richiesta del pm era di 5).a 4ilcheSportFace.