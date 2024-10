Chi è Jessica Morlacchi? Età, altezza, marito, carriera e Instagram (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto su Jessica Morlacchi, concorrente di Tale e Quale: età, figli, marito, vita privata, carriera, malattia, Instagram e social. L'articolo Chi è Jessica Morlacchi? Età, altezza, marito, carriera e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Jessica Morlacchi? Età, altezza, marito, carriera e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto su, concorrente di Tale e Quale: età, figli,, vita privata,, malattia,e social. L'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Grande Fratello - Jessica Morlacchi confessa : "Soffrivo di ansia e depressione - non volevo più uscire di casa" - All'interno della Casa del GF, Jessica Morlacchi si è lasciata andare a una confessione sul suo passato, rivelando di aver sofferto di ansia. Ecco cosa ha raccontato,. (Comingsoon.it)

Jessica Morlacchi : “Ho sofferto di attacchi di panico e depressione. Mi sono chiusa in casa - non uscivo più” - Jessica Morlacchi ha raccontato la sua storia nella casa del Grande Fratello. Non volevo vedere nessuno e dormivo tutto il giorno". Continua a leggere . Durane l'adolescenza ha sofferto di attacchi di panico e depressione, che ha deciso di affrontare a 30 anni con un percorso psicologico: "Ho smesso di lavorare, mi sono chiusa in casa. (Fanpage.it)

GF - Jessica Morlacchi e gli attacchi di panico : «Non respiravo - non vedevo» - Purtroppo ci ha messo tanti anni per uscirne, sta di fatto che solo quando ha compiuto 30 anni riuscì a risollevarsi grazie al supporto di uno psichiatra. Il notevole tempo che si ha a disposizione all'interno della casa del Grande Fratello spinge i concorrenti a riflettere sulla propria vita, raccontandosi e tirando fuori anche retroscena inediti. (Tvpertutti.it)