Calciomercato Milan, Tammy Abraham bocciato: a gennaio può arrivare Jonathan David. La trattativa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Tammy Abraham non convince Paulo Fonseca e a gennaio può arrivare Jonathan David dal Lille. Ecco La trattativa In questi primi mesi di avventura in rossonero Tammy Abraham non è ancora riuscito a incidere e per questo motivo la dirigenza del Milan sta valutando possibili colpi in entrata per rafforzare il reparto offensivo. Tra i nomi che piacciono a Geoffrey Moncada c’è quello di Jonathan David, centravanti di proprietà del Lille, il cui contratto scadrà al termine della stagione. Attaccante canadese classe 2000 del Lille è un profilo ideale per età e caratteristiche, in quanto si sposerebbe perfettamente con lo stile di gioco di Paulo Fonseca, che lo ha già allenato in Francia. Nelle ultime stagioni, il centravanti è stato assoluto protagonista in Europa e i suoi numeri parlano di 19 reti in 34 partite di campionato lo scorso anno. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tammy Abraham bocciato: a gennaio può arrivare Jonathan David. La trattativa Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)non convince Paulo Fonseca e apuòdal Lille. EccoIn questi primi mesi di avventura in rossoneronon è ancora riuscito a incidere e per questo motivo la dirigenza delsta valutando possibili colpi in entrata per rafforzare il reparto offensivo. Tra i nomi che piacciono a Geoffrey Moncada c’è quello di, centravanti di proprietà del Lille, il cui contratto scadrà al termine della stagione. Attaccante canadese classe 2000 del Lille è un profilo ideale per età e caratteristiche, in quanto si sposerebbe perfettamente con lo stile di gioco di Paulo Fonseca, che lo ha già allenato in Francia. Nelle ultime stagioni, il centravanti è stato assoluto protagonista in Europa e i suoi numeri parlano di 19 reti in 34 partite di campionato lo scorso anno.

