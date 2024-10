Calcio: Barcellona. Escluse lesioni muscolari per Yamal (Di lunedì 14 ottobre 2024) Flick potrebbe però tenerlo a riposo col Siviglia in vista di Bayern e Real Barcellona (SPAGNA) - Sollievo in casa Barcellona. Rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale dopo l'affaticamento muscolare alla gamba sinistra accusato dopo la partita con la Danimarca, Lamine Yamal è stato sotto Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Barcellona. Escluse lesioni muscolari per Yamal Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Flick potrebbe però tenerlo a riposo col Siviglia in vista di Bayern e Real(SPAGNA) - Sollievo in casa. Rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale dopo l'affaticamento muscolare alla gamba sinistra accusato dopo la partita con la Danimarca, Lamineè stato sotto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GTWC Europe - Lucas Auer/Maro Engel campioni Sprint Cup dopo gara-2 a Barcellona - Prima vittoria nella storia per il team tedesco e per il brand di Stoccarda nella Sprint Cup dopo una corsa dominata dal primo all’ultimo giro. 30) nonostante un nuovo trionfo da parte di Aurelien Panis/César Gazeau (Boutsen VDS Mercedes n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter. Menzione speciale anche per Darren Leung/Dan Harper (Century Motorsport BMW n. (Oasport.it)

Alinghi scuffia in allenamento a Barcellona : equipaggio illeso dopo l’incidente - twitter. In una giornata in cui i riflettori a Barcellona sono puntati inevitabilmente sul terzo e quarto atto della finale di Louis Vuitton Cup 2024 tra Luna Rossa e Ineos Britannia, un altro team protagonista della Challenger Selection Series si è reso protagonista di una disavventura nelle acque catalane. (Oasport.it)

MOVIOLA – Monaco-Barcellona : disastro Ter Stegen - Eric Garcia espulso dopo 10? - Episodio da moviola dopo appena 10 minuti allo Stade Louis-II, dove si gioca il match di Champions League tra Monaco e Barcellona. Quest’ultimo, spalle alla porta e con due avversari a pressarlo, non è stato reattivo e si è visto sfuggire Minamino, immolatosi a tu per tu con Ter Stegen. Errore clamoroso da parte del portiere dei catalani Marc-André Ter Stegen, che nel tentativo di costruire dal ... (Sportface.it)