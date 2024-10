Calcio: Barcellona. Escluse lesioni muscolari per Yamal (Di lunedì 14 ottobre 2024) Flick potrebbe però tenerlo a riposo col Siviglia in vista di Bayern e Real Barcellona (SPAGNA) - Sollievo in casa Barcellona. Rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale dopo l'affaticamento muscolare alla gamba sinistra accusato dopo la partita con la Danimarca, Lamine Yamal è stato sotto Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Barcellona. Escluse lesioni muscolari per Yamal Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Flick potrebbe però tenerlo a riposo col Siviglia in vista di Bayern e Real(SPAGNA) - Sollievo in casa. Rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale dopo l'affaticamento muscolare alla gamba sinistra accusato dopo la partita con la Danimarca, Lamineè stato sotto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GTWC Europe - Lucas Auer/Maro Engel campioni Sprint Cup dopo gara-2 a Barcellona - 48 Winward Racing Team MANN-Filter. 7) e Benjamin Goethe/Tom Gamble (Garage 59 McLaren n. 9 Boutsen VDS. Mattia Drudi/Nicolas Baert (Comtoyou Racing Aston Martin n. 32. 48 e la Mercedes n. Sarà l’ultimo appuntamento della stagione agonistica, prova da non perdere sulla distanza delle sei ore. Prima vittoria nella storia per il team tedesco e per il brand di Stoccarda nella Sprint Cup dopo una ... (Oasport.it)

Alinghi scuffia in allenamento a Barcellona : equipaggio illeso dopo l’incidente - In una giornata in cui i riflettori a Barcellona sono puntati inevitabilmente sul terzo e quarto atto della finale di Louis Vuitton Cup 2024 tra Luna Rossa e Ineos Britannia, un altro team protagonista della Challenger Selection Series si è reso protagonista di una disavventura nelle acque catalane. (Oasport.it)

MOVIOLA – Monaco-Barcellona : disastro Ter Stegen - Eric Garcia espulso dopo 10? - . Errore clamoroso da parte del portiere dei catalani Marc-André Ter Stegen, che nel tentativo di costruire dal basso ha dato una palla molto scomoda a Eric Garcia. com/Ass7KXZsZ0 — KinG £ (@xKGx__) September 19, 2024 The post MOVIOLA – Monaco-Barcellona: disastro Ter Stegen, Eric Garcia espulso dopo 10? appeared first on SportFace. (Sportface.it)