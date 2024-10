Bioraffineria Eni a Livorno, posata la prima pietra (Di lunedì 14 ottobre 2024) Livorno – Bioraffineria Eni a Livorno, posata la prima pietra La prima pietra della nuova Bioraffineria Eni a Livorno è stata posata lunedì 14 ottobre all’interno del cantiere di scavo delle fondazioni dell’impianto che sarà realizzato all’interno del perimetro della raffineria esistente. Carrara capitale arte contemporanea 2026: audizione al Ministero (Foto Ufficio stampa Comune Collesalvetti)La Bioraffineria di Livorno avrà un volume di produzione di 500.000 tonnellate all’anno di carica, in linea di massima per la produzione di Hvo, diesel di origine biologica che potrà essere utilizzato nei mezzi tradizionali e soprattutto attraverso la filiera logistica già presente in termini di distribuzione di motori a combustione interna. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Eni alaLadella nuovaEni aè statalunedì 14 ottobre all’interno del cantiere di scavo delle fondazioni dell’impianto che sarà realizzato all’interno del perimetro della raffineria esistente. Carrara capitale arte contemporanea 2026: audizione al Ministero (Foto Ufficio stampa Comune Collesalvetti)Ladiavrà un volume di produzione di 500.000 tonnellate all’anno di carica, in linea di massima per la produzione di Hvo, diesel di origine biologica che potrà essere utilizzato nei mezzi tradizionali e soprattutto attraverso la filiera logistica già presente in termini di distribuzione di motori a combustione interna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bioraffineria Eni a Livorno - posata la prima pietra - “Vorrei esprimere tutto il mio orgoglio per questa giornata – ha detto Zaffarana – in cui mi piace sottolineare alcuni aspetti. Un passaggio costruito in questi anni che è un successo per tutto il territorio”. E cioè che Livorno, città in cui è nata l’industria energetica italiana, continua a essere protagonista anche per il futuro cavalcando la transizione energetica che ... (Corrieretoscano.it)

Eni | Posato il primo mattone per la nuova bioraffineria a Livorno. Salvetti : "Questo passaggio un successo per tutto il territorio". FOTO - "Un passaggio costruito in questi anni che è un successo per tutto il territorio". Così il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha commentato la posa simbolica del primo mattone per la creazione della nuova bioraffineria a Stagno. I lavori prenderanno il via, come fatto sapere da Eni... (Livornotoday.it)

Bioraffineria a Livorno - Eni : “A breve il via ai cantieri” - . La costruzione inizierà non appena il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica rilascerà, di concerto con gli enti locali, l’Autorizzazione Unica e il relativo permesso a costruire. La realizzazione è prevista entro il 2026. Cinque anni fa eravamo di fronte a due scenari per niente incoraggianti ovvero il rischio chiusura (già corso in passato) o il ragionamento su un impianto ... (Corrieretoscano.it)