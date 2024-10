Balotelli litiga su Twitch con chi lo considera più scarso di Pohjanpalo: «Io questa Serie A te la smonto» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Balotelli è tornato di grande attualità degli ultimi giorni, oggi Schira parla di un suo approdo al Genoa con uno stipendio molto basso, intorno ai 250mila euro più bonus. Per l’attaccante sarebbe un ritorno in Serie A dopo 4 anni, l’ultima volta al Brescia nel 2020. questa scelta al ribasso potrebbe essere nata proprio per la grande voglia dell’attaccante di tornare a giocare in Serie A e dimostrare il suo valore. Infatti nei giorni scorsi c’è stato un litigio tra Balotelli e lo streamer Enerix durante una diretta su Twitch, nel corso di Vox to box, mentre discuteva con l’interlocutore che lo ha accostato all’attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo. Enerix, pensandosi nei panni di un direttore sportivo, ha detto «Prendo Pojan, che è la mia certezza e anche Mario, che se torna quello che conosciamo allora non c’è storia». Ilnapolista.it - Balotelli litiga su Twitch con chi lo considera più scarso di Pohjanpalo: «Io questa Serie A te la smonto» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è tornato di grande attualità degli ultimi giorni, oggi Schira parla di un suo approdo al Genoa con uno stipendio molto basso, intorno ai 250mila euro più bonus. Per l’attaccante sarebbe un ritorno inA dopo 4 anni, l’ultima volta al Brescia nel 2020.scelta al ribasso potrebbe essere nata proprio per la grande voglia dell’attaccante di tornare a giocare inA e dimostrare il suo valore. Infatti nei giorni scorsi c’è stato un litigio trae lo streamer Enerix durante una diretta su, nel corso di Vox to box, mentre discuteva con l’interlocutore che lo ha accostato all’attaccante del Venezia, Joel. Enerix, pensandosi nei panni di un direttore sportivo, ha detto «Prendo Pojan, che è la mia certezza e anche Mario, che se torna quello che conosciamo allora non c’è storia».

