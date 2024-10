Anticipazioni Uomini e Donne 14/10 e 15/10: confronti accesi e decisioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Anticipazioni Uomini e Donne relative alle puntate che andranno in onda tra il 14 e il 15 ottobre 2024 rivelano che, come di consueto, si partirà dal Trono Over. Al centro dell'attenzione non potranno non esserci Gemma Galgani e Valerio, che sta generando tanto clamore ultimamente. Sul conto del cavaliere emergeranno dei retroscena inediti e, alla fine, ci sarà un epilogo inatteso e surreale. Tra alcuni protagonisti scatteranno dei baci, ma non solo. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Francesca Sorrentino avrà una discussione con un cavaliere, pertanto, tirerà fuori un lato di sé che, fino a questo momento, non era trapelato. UeD Anticipazioni al 15 ottobre 2024: epilogo inatteso per Gemma e Valerio, baci tra gli Over Gemma Galgani deciderà di dare un'altra chance a Valerio, dopo quanto accaduto nelle scorse puntate. Tvpertutti.it - Anticipazioni Uomini e Donne 14/10 e 15/10: confronti accesi e decisioni Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lerelative alle puntate che andranno in onda tra il 14 e il 15 ottobre 2024 rivelano che, come di consueto, si partirà dal Trono Over. Al centro dell'attenzione non potranno non esserci Gemma Galgani e Valerio, che sta generando tanto clamore ultimamente. Sul conto del cavaliere emergeranno dei retroscena inediti e, alla fine, ci sarà un epilogo inatteso e surreale. Tra alcuni protagonisti scatteranno dei baci, ma non solo. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Francesca Sorrentino avrà una discussione con un cavaliere, pertanto, tirerà fuori un lato di sé che, fino a questo momento, non era trapelato. UeDal 15 ottobre 2024: epilogo inatteso per Gemma e Valerio, baci tra gli Over Gemma Galgani deciderà di dare un'altra chance a Valerio, dopo quanto accaduto nelle scorse puntate.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 11 ottobre 2024 | Trono Classico e Over - Uomini e donne: streaming e diretta tv Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 11 ottobre 2024, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. La reazione di Ciro non sarà delle migliori e non potrà nascondere la sua amarezza, dato che la tronista ha fatto annullare il loro incontro per stare con Gianmarco. (Tpi.it)

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (11 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 11 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ . Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 11 ottobre 2024 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il bacio tra il tronista Michele e la corteggiatrice Veronica accende lo studio. (Superguidatv.it)

Anticipazioni Uomini e Donne : Arriva Un Giovane Pretendente Per Gemma! - Il cavaliere spiega che le cose non sono andate bene perché lui l’ha portata ad una serata in cui erano presenti anche altri volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Valeria Marini. Francesca invece ha fatto un’esterna casalinga con Gianmarco, si sono trovati molto bene ed entrambi hanno dichiarato che è stata un’esterna positiva. (Uominiedonnenews.it)