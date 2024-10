Movieplayer.it - Anticipazioni Grande Fratello, sondaggi: ecco chi verrà eliminato, confronti e decisione di Enzo Paolo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini, questa sera un concorrente lascerà la casa ed ipuntano tutti allo stesso nome. Stasera, 14 ottobre, su Canale 5 andrà in onda in prima serata l'ottava puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata precedente, sei concorrenti sono finiti in nomination, e stasera uno di loro dovrà lasciare la casa, seguendo le orme di Clarissa Burt, la prima eliminata della diciottesima edizione del programma. Televoto aperto: chi sarà il prossimo? Come di consueto, Alfonso Signorini aprirà la serata salutando le sue opinioniste, Cesara Buonamici e la nuova arrivata Beatrice Luzzi. Proprio loro, la scorsa settimana, hanno assegnato l'immunità a Shaila Gatta e LorSpolverato,che ha