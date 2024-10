Ilfoglio.it - All'Internet Festival di Pisa emergono i paradossi dell'Italia sul digitale

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dedicare quattro giorni aè anacronistico, manon lo sa. Non stiamo scherzando, la forza di questa manifestazione che fa da collante tra la storia e il presentea rete è il dover trovare ancora una propria ragione di esistenza. Bisogna saperlo trovare, tra contraddizioni ed eventi in contrasto l’uno con l’altro., un’utopia tutta toscana Siamo in Toscana, terra di campanilismi, orgogli locali e opinioni contrapposte che corrono parallele. Basti pensare la schizofrenia sul 5G con la giunta regionale che, alla fine, non ha mai preso le distanze da un nuovo (superfluo) studio pagato con i soldi dei contribuenti mentre (quasi) tutti gli scienziati e la stessa Agcom ne prendevano le distanze.