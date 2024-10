Allerta per partita Nazionale a Udine contro Israele, corteo comitato per Palestina (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Allerta massima per la partita di Nations League Italia-Israele in programma questa sera allo stadio Friuli di Udine. Il comitato locale per la Palestina ha organizzato un corteo che partirà alle 17 da piazza della Repubblica per arrivare alle 19.30 in piazza XX settembre. "E' in corso un genocidio. Non sarà una partita L'articolo Allerta per partita Nazionale a Udine contro Israele, corteo comitato per Palestina proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –massima per ladi Nations League Italia-in programma questa sera allo stadio Friuli di. Illocale per laha organizzato unche partirà alle 17 da piazza della Repubblica per arrivare alle 19.30 in piazza XX settembre. "E' in corso un genocidio. Non sarà unaL'articoloperperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - non una semplice partita : è massima allerta a Udine! - Col conflitto in Medio Oriente attualmente in corso, sono stati predisposti una serie di controlli speciali per garantire la sicurezza della partita e il pieno svolgimento delle giornate. Molti i riflettori puntati su Italia-Israele, che non è solo una semplice partita di calcio ma anche un momento per riflettere su un tema così complesso e doloroso come la guerra. (Inter-news.it)

Ascoli - si gioca oggi con l’Entella. Allerta meteo : la partita è rinviata - Il prolungamento dell’allerta meteo arancione su quasi tutte le province liguri hanno costretto il direttivo della serie C Now ad optare per il nuovo orario di gara che quindi vedrà le due contendenti sfidarsi oggi pomeriggio. Il rimborso per gli acquisti online potrà essere effettuato all’indirizzo mail (rimborsi@etes. (Sport.quotidiano.net)