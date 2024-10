Accesso senza prenotazione: a Piacenza open day per il vaccino antinfluenzale (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Piacenza in corso l’open day per il vaccino antinfluenzale. Oggi, lunedì 14 ottobre 2024 dalle 15 alle 17, al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza nel nucleo antico, è prevista la prima di una serie di sedute ad Accesso libero, senza prenotazione o richiesta medica messe a disposizione Ilpiacenza.it - Accesso senza prenotazione: a Piacenza open day per il vaccino antinfluenzale Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ain corso l’day per il. Oggi, lunedì 14 ottobre 2024 dalle 15 alle 17, al Laboratorio analisi dell’ospedale dinel nucleo antico, è prevista la prima di una serie di sedute adlibero,o richiesta medica messe a disposizione

Cau attivi in Emilia-Romagna - a Piacenza il calo più alto di tasso di accesso al pronto soccorso - Quattro quelli. A dirlo la Regione, in una nota stampa diffusa per fare il punto sui Centri di assistenza urgenza. Cau attivi in Emilia-Romagna, a Piacenza il calo maggiore di tasso di accesso al pronto soccorso nei primi nove mesi del 2024, a confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. . (Ilpiacenza.it)