Valvarrone, ciclista in arresto cardiaco dopo la pedalata: salvato grazie al defibrillatore installato in un posteggio (Di domenica 13 ottobre 2024) Valvarrone (Lecco), 13 ottobre 2024 – Un ciclista di 45 anni si è sentito male ed ha accusato un arresto cardiaco dopo la pedalata di 20 chilometri di salita. La prima a soccorrerlo è stata una dottoressa, che è riuscita a rianimarlo grazie al defibrillatore automatico installato in un vicino posteggio. Il quarantacinquenne, partito da Dervo in sella alla sua bici, è stato colto da arresto cardiaco vicino al rifugio Roccoli Lorla a Introzzo, in Valvarrone, a poco meno di 1500 metri di quota, dopo una lunga salita e un dislivello di oltre mille metri in bici. Si è accasciato a terra nel parcheggio appena a valle del rifugio, dove è posizionato un dae, un defibrillatore semiautomatico. Una dottoressa che si trovava lì per conto proprio ha subito compreso la gravità della situazione. Ilgiorno.it - Valvarrone, ciclista in arresto cardiaco dopo la pedalata: salvato grazie al defibrillatore installato in un posteggio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(Lecco), 13 ottobre 2024 – Undi 45 anni si è sentito male ed ha accusato unladi 20 chilometri di salita. La prima a soccorrerlo è stata una dottoressa, che è riuscita a rianimarloalautomaticoin un vicino. Il quarantacinquenne, partito da Dervo in sella alla sua bici, è stato colto davicino al rifugio Roccoli Lorla a Introzzo, in, a poco meno di 1500 metri di quota,una lunga salita e un dislivello di oltre mille metri in bici. Si è accasciato a terra nel parcheggio appena a valle del rifugio, dove è posizionato un dae, unsemiautomatico. Una dottoressa che si trovava lì per conto proprio ha subito compreso la gravità della situazione.

