Uomini e Donne, grave segnalazione su Mario Cusitore: cosa ha fatto fuori dal trono over (Di domenica 13 ottobre 2024) Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da un follower riguardante il comportamento di Mario Cusitore, cavaliere del trono over di Uomini e Donne. L'utente ha riferito di aver visto Cusitore in un locale, molto vicino a una ragazza. Le parole del messaggio lasciano intendere che Mario non si sia trattenuto dal mostrare un atteggiamento intimo. I fan ora si chiedono se ci sia un nuovo amore all'orizzonte per il cavaliere o se si tratti solo di un malinteso. Gossip Uomini e Donne: Mario Cusitore segnalato in atteggiamenti sospetti Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta sui social riguardo Mario Cusitore, cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Un utente ha riportato di aver visto Cusitore in un locale in atteggiamenti affettuosi con una ragazza.

