Thomas Ceccon è un ragazzo normale, animato da un sogno: vincere l'oro olimpico. Ama dormire e non ci somministra la favola facile dell'atleta instancabile (Di domenica 13 ottobre 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ammetto di non aver mai avuto una passione eccezionale per i campioni sportivi. L’idea di qualcuno che esercita metodicamente il proprio corpo per diventare il più veloce, il più forte, oppure quello che salta più in lungo o più in alto, o tira con più precisione, mi ha sempre messo angoscia. Avendo fatto sport controvoglia per più di dieci anni, vivendo l’esercizio degli allenamenti come una tortura, mi sono sempre chiesta cosa possa spingere un individuo, soprattutto in età giovanile, quando la disciplina sta più stretta, a perseverare fino al raggiungimento dell’obiettivo. Eppure, la risposta era a portata di mano: la gloria. Me lo suggerivano i classici greci e latini, me lo urlavano le cronache sportive con quel senso di esaltazione che comunicano persino a chi assiste alle vittorie seduto in poltrona. Iodonna.it - Thomas Ceccon è un ragazzo normale, animato da un sogno: vincere l'oro olimpico. Ama dormire e non ci somministra la favola facile dell'atleta instancabile Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ammetto di non aver mai avuto una passione eccezionale per i campioni sportivi. L’idea di qualcuno che esercita metodicamente il proprio corpo per diventare il più veloce, il più forte, oppure quello che salta più in lungo o più in alto, o tira con più precisione, mi ha sempre messo angoscia. Avendo fatto sport controvoglia per più di dieci anni, vivendo l’esercizio degli allenamenti come una tortura, mi sono sempre chiesta cosa possa spingere un individuo, soprattutto in età giovanile, quando la disciplina sta più stretta, a perseverare fino al raggiungimento’obiettivo. Eppure, la risposta era a portata di mano: la gloria. Me lo suggerivano i classici greci e latini, me lo urlavano le cronache sportive con quel senso di esaltazione che comunicano persino a chi assiste alle vittorie seduto in poltrona.

