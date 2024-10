Ternana-Ascoli 3-1, secondo tempo da manuale per le Fere (Di domenica 13 ottobre 2024) Venticinquesima sfida ufficiale tra Ternana-Ascoli. Le due squadre si ritrovano al Liberati a distanza di poco meno di sei dall’ultima vittoria dei bianconeri, sul terreno del Liberati. Al momento le due squadre sono distanziate da nove punti: i ragazzi di Ignazio Abate arrivano da una striscia Ternitoday.it - Ternana-Ascoli 3-1, secondo tempo da manuale per le Fere Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Venticinquesima sfida ufficiale tra. Le due squadre si ritrovano al Liberati a distanza di poco meno di sei dall’ultima vittoria dei bianconeri, sul terreno del Liberati. Al momento le due squadre sono distanziate da nove punti: i ragazzi di Ignazio Abate arrivano da una striscia

Serie C 2024/2024 - Cianci-Curcio-Caballero : tris della Ternana sull’Ascoli - Nove minuti dopo Curcio fa invece tutto da solo, con un mancino vincente che vale il 2-0. Quarto ko nelle ultime cinque giornate, invece, per la compagine marchigiana, che non riesce ad allontanarsi dalla zona play-out. Nel finale lo spagnolo Caballero, appena entrato, trova anche il tris, mentre nel recupero su rigore Corazza segna il gol della bandiera. (Sportface.it)

LIVE – Ternana-Ascoli 2-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 17? – Si fa vedere anche l’Ascoli con D’Uffizi, ma nulla da fare. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Ternana-Ascoli 2-0 (54? Cianci, 63? Curcio) 63? – Questa volta Curcio fa tutto da solo! Risolve con il suo mancino una mischia in area! 63? – RADDOPPIO TERNANA! CURCIO! 54? – Sblocca meritatamente il risultato la squadra umbra con Cianci, che da pochi passi infila in rete dopo ... (Sportface.it)

LIVE – Ternana-Ascoli 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - . 45 di domenica 13 ottobre. Tra pochi minuti il calcio d’inizio del match tra Ternana e Ascoli. Chi la spunterà? Si parte alle ore 20. 20:35 – Buonasera, amici di Sportface. The post LIVE – Ternana-Ascoli 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Ternana-Ascoli 0-0 20:40 – Le formazioni ufficiali: Ternana con Vannucchi; ... (Sportface.it)