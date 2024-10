Thesocialpost.it - Scossa sismica di magnitudo 2.6 vicino al confine tra Slovenia e Italia

La Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha segnalato una scossa di magnitudo 2.6 che ha colpito la zona di Grahovo ob Baci in Slovenia, situata a soli 16 chilometri dal confine con il Friuli Venezia Giulia. Il terremoto è stato registrato alle 18:19, con un ipocentro a una profondità di 20 chilometri. Al momento, non si segnalano danni rilevanti o feriti, ma le autorità mantengono alta l'attenzione.