Roma, due fratelli e un amico accoltellati a Ostiense fuori dalla discoteca: sono gravi. Caccia agli aggressori: erano 15 (Di domenica 13 ottobre 2024) La polizia è intervenuta intorno alle 2 di notte dopo essere stata allertata da alcune persone che avevano visto tre ragazzi a terra sanguinanti. È il bilancio dell’aggressione subita questa notte in zona Ostiense a Roma da tre amici di 20 e 18 anni, tra i quali ci sono due fratelli. sono feriti e sono stati trasportati in codice rosso, come scrive il Corriere, all’ospedale San Camillo, a Santo Spirito, e al San Giovanni. La prognosi dei ragazzi è riservata, ma non sono in pericolo di vita. Sarebbero stati aggrediti da un branco di 15 ragazzi fuori da una discoteca della zona. Dopo lo scontro i responsabili sarebbero fuggiti verso la zona della Piramide Cestia. L’aggressione Come riporta il Messaggero, sull’aggressione sono in corso le indagini del commissariato Colombo. Da una prima ricostruzione ancora da confermare, sembrerebbe che i tre non conoscessero i loro aggressori. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024) La polizia è intervenuta intorno alle 2 di notte dopo essere stata allertata da alcune persone che avevano visto tre ragazzi a terra sanguinanti. È il bilancio dell’aggressione subita questa notte in zonada tre amici di 20 e 18 anni, tra i quali cidueferiti estati trasportati in codice rosso, come scrive il Corriere, all’ospedale San Camillo, a Santo Spirito, e al San Giovanni. La prognosi dei ragazzi è riservata, ma nonin pericolo di vita. Sarebbero stati aggrediti da un branco di 15 ragazzida unadella zona. Dopo lo scontro i responsabili sarebbero fuggiti verso la zona della Piramide Cestia. L’aggressione Come riporta il Messaggero, sull’aggressionein corso le indagini del commissariato Colombo. Da una prima ricostruzione ancora da confermare, sembrerebbe che i tre non conoscessero i loro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa a Roma in zona Ostiense - 3 ragazzi aggrediti e accoltellati : contro di loro un gruppo di 15 coetanei - Qualche giorno prima la lite, poi un secondo incontro culminato in botte e coltellate: in via Ostiense a Roma 15 giovani hanno accerchiato e ferito 3 ragazzi. (Notizie.virgilio.it)

Roma - rissa a Ostiense : tre ragazzi accoltellati - sono gravi - (Adnkronos) – Tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4 della scorsa notte a via Ostiense, a… L'articolo Roma, rissa a Ostiense: tre ragazzi accoltellati, sono gravi proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Roma - rissa nella notte sull’Ostiense : tre giovanissimi accoltellati - . Fonte: Adnkronos. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli aggressori e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Roma, 13 settembre 2024- Tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4 della scorsa notte a via Ostiense, a Roma. it ilfaroonline. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... (Ilfaroonline.it)