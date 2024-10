Roma, 86enne guida contromano e provoca tre incidenti (Di domenica 13 ottobre 2024) Questa mattina, un intervento tempestivo da parte di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale ha evitato il verificarsi di un grave incidente su Via Pontina, nei pressi di Castel Romano. Gli agenti hanno fermato un veicolo che stava percorrendo la strada contRomano. A bordo c’era un uomo di 86 anni al volante di una Volkswagen Polo.Leggi anche: Foggiano, incidente sulla Statale 89: muore Pietro Murgo, aveva 38 anni Le manovre dell’anziano conducente L’anziano conducente aveva imboccato Via Pontina contRomano, proprio all’altezza dello svincolo di Tor de’ Cenci. Questo ha provocato tre incidenti che hanno coinvolto un totale di quattro veicoli. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante questi scontri, grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti. Thesocialpost.it - Roma, 86enne guida contromano e provoca tre incidenti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Questa mattina, un intervento tempestivo da parte di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale diCapitale ha evitato il verificarsi di un grave incidente su Via Pontina, nei pressi di Castelno. Gli agenti hanno fermato un veicolo che stava percorrendo la strada contno. A bordo c’era un uomo di 86 anni al volante di una Volkswagen Polo.Leggi anche: Foggiano, incidente sulla Statale 89: muore Pietro Murgo, aveva 38 anni Le manovre dell’anziano conducente L’anziano conducente aveva imboccato Via Pontina contno, proprio all’altezza dello svincolo di Tor de’ Cenci. Questo hato treche hanno coinvolto un totale di quattro veicoli. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante questi scontri, grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti.

Roma - contromano su via Pontina provoca tre incidenti : fermato 86enne - (Adnkronos) – Alla guida dell'auto, un 86enne che percorreva la Pontina contromano ha provocato tre incidenti. Questa mattina una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia locale di Roma Capitale è intervenuta all'altezza di Castel Romano per fermare il veicolo.  Il conducente aveva imboccato la via Pontina contromano, all’altezza dello svincolo di Tor de' Cenci, […]. (Periodicodaily.com)

Guida contromano e provoca tre incidenti - fermato un 86enne - . Il conducente aveva imboccato la via Pontina contromano, all’altezza dello svincolo di Tor dè Cenci,. . Questa mattina, provvidenziale intervento di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale su Via Pontina, all’altezza di Castel Romano, per fermare un veicolo che percorreva la strada contromano. (Gazzettadelsud.it)

