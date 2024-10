Promozione / Poker del Villa San Martino sul Lunano alla quarta sconfitta stagionale (Di domenica 13 ottobre 2024) La sconfitta costa l’esonero di mister Maurizio Renzi annunciato ufficialmente dalla società via Istagram VALLESINA, 13 ottobre 2024 – Punteggio pesante quello del Villa San Martino sul Lunano, 4-0, che mette in crisi la formazione ospite. Il primo gol al 22? con Righi di testa. Il raddoppio nella ripresa al 5? con Tatò Fe. mentre al 21? Tatò Fr finalizza per il 3-0. Lo stesso si ripete pochi minuti dopo per il 4-0 finale. Nel dopo partita l’esonero di mister Maurizio Renzi: “La società Lunano comunica che Maurizio Renzi non sarà più l’allenatore del Lunano Calcio. A lui vanno i nostri ringraziamenti per il percorso svolto insieme, culminato con la storica vittoria del Campionato di Prima Categoria 23-24”. A.S.D. Villa S.Martino : Azzolini , Fabbri , Bonci , Ascani , Righi , Montanari ( Cecchini – 35 st ), Tatò Fed. , Pasini (Balleroni -16st) , Tato’ Fr. .com - Promozione / Poker del Villa San Martino sul Lunano alla quarta sconfitta stagionale Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Lacosta l’esonero di mister Maurizio Renzi annunciato ufficialmente dsocietà via Istagram VALLESINA, 13 ottobre 2024 – Punteggio pesante quello delSansul, 4-0, che mette in crisi la formazione ospite. Il primo gol al 22? con Righi di testa. Il raddoppio nella ripresa al 5? con Tatò Fe. mentre al 21? Tatò Fr finalizza per il 3-0. Lo stesso si ripete pochi minuti dopo per il 4-0 finale. Nel dopo partita l’esonero di mister Maurizio Renzi: “La societàcomunica che Maurizio Renzi non sarà più l’allenatore delCalcio. A lui vanno i nostri ringraziamenti per il percorso svolto insieme, culminato con la storica vittoria del Campionato di Prima Categoria 23-24”. A.S.D.S.: Azzolini , Fabbri , Bonci , Ascani , Righi , Montanari ( Cecchini – 35 st ), Tatò Fed. , Pasini (Balleroni -16st) , Tato’ Fr.

