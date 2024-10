Omicidio di Rozzano, Manuel Mastrapasqua ucciso in due minuti per delle cuffie da 15 euro. L’assassino confessa: “Ho un peso addosso…” (Di domenica 13 ottobre 2024) Un controllo casuale alla stazione di Alessandria sui passeggeri in arrivo, sabato 12 ottobre. Lui, Daniele Rezza, 19 anni, consegna i documenti alla Polfer, poi fa per andarsene ma ci ripensa. Torna indietro e confessa l’Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato a morte la sera dell’11 ottobre a Rozzano. “Ho un peso addosso. Ho fatto una cazza.. a Rozzano, ho ucciso una persona”: così, secondo il Corriere della Sera che ne ricostruisce le ultime ore, Daniele Rezza ha confessato l’Omicidio di Mastrapasqua e ha spiegato poi davanti al pm Letizia Mocciaro di averlo fatto “per rubargli le cuffie“. L’accusa è di Omicidio a scopo di rapina. A casa del 19enne sono stati trovati, lavati ad asciugare, i pantaloni usati quella sera. E le cuffie, del valore di 14.99 euro, sono state recuperate in un cassonetto. Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Rozzano, Manuel Mastrapasqua ucciso in due minuti per delle cuffie da 15 euro. L’assassino confessa: “Ho un peso addosso…” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un controllo casuale alla stazione di Alessandria sui passeggeri in arrivo, sabato 12 ottobre. Lui, Daniele Rezza, 19 anni, consegna i documenti alla Polfer, poi fa per andarsene ma ci ripensa. Torna indietro el’di, il 31enne accoltellato a morte la sera dell’11 ottobre a. “Ho unaddosso. Ho fatto una cazza.. a, houna persona”: così, secondo il Corriere della Sera che ne ricostruisce le ultime ore, Daniele Rezza hato l’die ha spiegato poi davanti al pm Letizia Mocciaro di averlo fatto “per rubargli le“. L’accusa è dia scopo di rapina. A casa del 19enne sono stati trovati, lavati ad asciugare, i pantaloni usati quella sera. E le, del valore di 14.99, sono state recuperate in un cassonetto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rozzano - fermato ad Alessandria killer che confessa : Manuel ucciso per cuffie da 20 euro - Mastrapasqua è stato trovato pochi minuti dopo agonizzante a terra da una pattuglia dei carabinieri: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. . Il giovane, ora in stato di fermo, è accusato di omicidio a scopo di rapina: sulla sua fedina penale ci sono già altri precedenti per furto e rapina. È morto così Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato a Rozzano intorno alle 3 della notte tra il 10 e ... (Tg24.sky.it)

L'omicida di Manuel Mastrapasqua a Rozzanoconfessa : «L'ho ucciso - volevo rubargli le cuffie». Il giovane - di Rozzano - ha 19 anni - È Daniele Rezza, 19 anni. Sabato mattino dopo l'omicidio ha preso un treno per scappare in Francia, ma il viaggio è durato poco, ad Alessandria si è consegnato alla Polfer durante un controllo casuale: «Ho fatto una cazz... a Rozzano ho ucciso una persona». (Vanityfair.it)

Manuel Mastrapasqua - un 19enne di Rozzano confessa : fermato in stazione ad Alessandria mentre fuggiva. Lo ha accoltellato per cuffie da 20 euro - Si è costituito ed è in stato di fermo il responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano (Milano). Si tratta di un 19enne,... (Leggo.it)