Napoli, come vice Lukaku prendi lui!": l'ex azzurro Calaiò lancia il nome a sorpresa

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ilpotrebbe cercare unnell’immediato: a consigliare Giovanni Manna ci ha pensatoEmanuele. L’avvio di stagione delè stato assolutamente positivo, ed uno degli aspetti che maggiormente soddisfacendo i tifosi azzurri è senza dubbio l’attacco. La squadra azzurra viaggia con dei numeri importanti, che raccontano di una squadra che fino a questo momento ha messo a segno 14 gol; non il miglior attacco della stagione, ma la differenza reti (solo 5 subite) mette gli azzurri sopra tutti. La squadra di Conte non a caso è prima in classifica, e risultano fino ad ora determinati gli inserimento di alcuni giocatori che già stanno facendo la differenze:e David Neres, tanto per fare un esempio, si sono messi subito a disposizione dell’allenatore, riuscendo a farsi trovare pronti e regalare gioie ai tifosi.