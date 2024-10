Napoli Basket sconfitta a Sassari. Milicic: ”Ci vorranno cambiamenti drastici” (Di domenica 13 ottobre 2024) Riporta il sito ufficiale del NapoliBasket: ancora una sconfitta per la S.S. Napoli Basket nella terza giornata di campionato di serie A. Gli azzurri hanno perso in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 94-76. Coach Igor Milicic non ha potuto contare sull’apporto del play Pangos tenuto precauzionalmente a riposo per un problema muscolare. Il primo canestro della gara è firmato Totè. Molti errori in avvio tra le due squadre. Dopo 4 minuti il punteggio recita 5-5. Copeland non riesce a sbloccarsi e Sassari allunga 9-5. L’ex Treier trova i suoi primi due punti. Risponde da tre l’altro ex Sokolowski. Fobbs segna 6 punti consecutivi. A due dalla fine del primo periodo Sassari allunga a più 8 sul 20-12 e Milicic chiama time out. Napoli non trova più il canestro ed il Banco di Sardegna vola a più 14 sul 26-12. Terzotemponapoli.com - Napoli Basket sconfitta a Sassari. Milicic: ”Ci vorranno cambiamenti drastici” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Riporta il sito ufficiale del: ancora unaper la S.S.nella terza giornata di campionato di serie A. Gli azzurri hanno perso in trasferta contro il Banco di Sardegnacon il punteggio di 94-76. Coach Igornon ha potuto contare sull’apporto del play Pangos tenuto precauzionalmente a riposo per un problema muscolare. Il primo canestro della gara è firmato Totè. Molti errori in avvio tra le due squadre. Dopo 4 minuti il punteggio recita 5-5. Copeland non riesce a sbloccarsi eallunga 9-5. L’ex Treier trova i suoi primi due punti. Risponde da tre l’altro ex Sokolowski. Fobbs segna 6 punti consecutivi. A due dalla fine del primo periodoallunga a più 8 sul 20-12 echiama time out.non trova più il canestro ed il Banco di Sardegna vola a più 14 sul 26-12.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - Napoli perde anche a Sassari : terzo ko in tre partite per gli azzurri - Il campionato del Napoli Basket continua ad essere tutto in salita. Gli azzurri rimediano a Sassari la terza sconfitta su tre partite cedendo per 94-76 al Banco Sardegna dell’ex Sokolowski. La squadra di Milicic, orfana di Kevin Pangos, non riesce quasi mai ad impensierire i padroni di casa, se... (Today.it)

Highlights Sassari-Napoli 94-76 - Serie A basket 2024/25 (VIDEO) - Partita dominata dai padroni di casa, che prendono il largo a inizio ripresa e non si guardano più indietro: prima vittoria stagionale in campionato per il Banco di Sardegna. Negli ospiti invece i migliori sono Totè con 16 e Copeland con 14. . The post Highlights Sassari-Napoli 94-76, Serie A basket 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Basket - Napoli perde anche a Sassari : terzo ko in tre partite per gli azzurri - Il campionato del Napoli Basket continua ad essere tutto in salita. Gli azzurri rimediano a Sassari la terza sconfitta su tre partite cedendo per 94-76 al Banco Sardegna dell’ex Sokolowski. La squadra di Milicic, orfana di Kevin Pangos, non riesce quasi mai ad impensierire i padroni di casa, se... (Napolitoday.it)