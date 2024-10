Ilgiorno.it - Martina e la magia della pallavolo: gioco di squadra contro la dislessia

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lo sport senza barriere. Fisiche e culturali. Questo è TatticaMENTE, nato dall’esperienza diretta diMorandi (nella foto), giocatrice professionista nella UYBA Volley, ladi Serie A1 femminile di Busto Arsizio, che ha dovuto affrontare le insicurezze legate alla sua diagnosi di Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) nel contesto. Una storia, quella di, che ha inizio alle scuole elementari, quando incontra le prime difficoltà nell’espressione e nella lettura ad alta voce. Le prese in giro, l’essere considerata “diversa” e l’isolamento non l’hanno fermata: dopo la diagnosi die disgrafia, insieme ai suoi genitori e sotto consiglio dei medici, ha cercato un modo per acquisire sicurezza e superare le sue difficoltà.