LIVE Sinner-Djokovic 5-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l'italiano risale da campione da 0-30 (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta assurda di Djokovic, poi brutta palla corta di Sinner che raggiunge a stento la rete. 30-0 Sinner alza l'intensità dei colpi e va a segno con il rovescio lungolinea. Seconda di servizio. 15-0 Ace al centro di Sinner. Per chi non l'avesse capito, oggi Djokovic è nella sua versione top. Servirà un Sinner di lusso per spuntarla. 5-6 Esce la risposta di Sinner. Sono tre game di fila che l'italiano non ottiene punti sul servizio di Djokovic. Ne ha ottenuti appena 5 in tutto il set. 40-0 In rete il rovescio lungolinea dell'italiano. 30-0 Djokovic lascia fermo Sinner con un pazzesco diritto lungolinea. 15-0 Servizio, diritto e smash di Djokovic. Oggi è veramente un robot in battuta. 5-5 Servizio esterno vincente. Sinner si salva da campione da 0-30. 40-30 Fantastico diritto di Sinner, che poi chiude con uno smash deciso.

