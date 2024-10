Quotidiano.net - Le memorie del dissidente. Navalny e la tragica profezia: "La mia vita finirà in cella"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024)sapeva che sarebbe morto in carcere. È forse la pagina più drammatica del suo libro di, che uscirà il 22 ottobre, a nove mesi dalla sua morte, avvenuta il 16 febbraio in una colonia penale oltre il Circolo Polare Artico, ufficialmente per cause naturali, ufficiosamente perché stremato da una prigionia. "Passerò il resto della miain prigione e morirò qui – scrivevanel marzo 2022 sul diario di cui il settimanale New Yorker ha riportato alcuni estratto –. Non ci sarà nessuno a cui dire addio. Tutti gli anniversari saranno celebrati senza di me. Non vedrò mai i miei nipoti". La consapevolezza di un destino che si sarebbe avverato poco meno di 24 mesi dopo.