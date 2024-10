Ilgiorno.it - Lavoratori frontalieri, arriva il censimento alla dogana

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Anche se il loro numero è in leggero calo, 78.925 il dato rilevato nel giugno scorso in Canton Ticino con una diminuzione dello 0,4%, continuano a essere osservati speciali iche nei prossimi giorni saranno sottoposti a unper determinare le loro abitudini in materia di spostamenti. Un tasto particolarmente dolente oltreconfine dove da anni si accusano ilombardi, in particolare quelli residenti nelle province di Como e Varese, di fare un eccessivo ricorso all’auto con la conseguenza di paralizzare le strade in tutto il Cantone, soprattutto in orario di ingresso e uscita dal lavoro.