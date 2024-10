Amica.it - La trama e le anticipazioni della quarta puntata di "Sempre al tuo fianco": Ambra torna stasera in tv dopo la pausa della settimana scorsa

(Di domenica 13 ottobre 2024) Laper permettere di celebrare i 100 anniRadio e i 70Rai è passata.in tv, con la, la serie tv sulla Protezione Civile,al tuo. Alle 21.30 su Rai 1,Angiolini e i ragazzi che gestiscono le emergenze in Italia sono di nuovo in onda con due nuovi episodi. Che ci riportano dritti al centro delle delusioni di cuore che la protagonista e sua figlia hanno vissuto per colpa dei rispettivi fidanzati. Le ritroviamo ancora ferite e confuse. Ma le emergenze – tra il vulcano di Stromboli e i profughi in fuga dalla guerra in Afghanistan – costringono tutti a mettere da parte le faccende di cuore.